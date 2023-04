2023 NFL Draft: Finalized top 150 big board and top 10 positional rankings

The 2023 NFL Draft is only 8 days away, and if the vague speculations of NFL insiders are to be believed, it could be an incredibly chaotic one.

As teams conclude their tape grinding for this year’s class and coordinate their finalized rankings and plan of attack, I have too finished my preparations for this year’s draft, albeit on a much smaller scale. I watched a personal-best 467 prospects for the 2023 draft, which is a number I’m very proud of. I’ve made it a goal to watch more players every single year, and I’m grateful that I’ve been able to do that in each of the 7 drafts I’ve formally covered.

In my own version of a “thank you” for reading all of my pre-draft work — and as a “thank you” in advance for consuming the content to come on Draft Week — I’ve decided to unleash a decent-sized chunk of my big board to you all, along with my top 10 players at each position. Enjoy!

2023 NFL Draft Top 150 Big Board Rank Name Position School Rank Name Position School 1 Will Anderson Jr. EDGE Alabama 2 Jalen Carter DL Georgia 3 C.J. Stroud QB Ohio State 4 Bryce Young QB Alabama 5 Tyree Wilson EDGE Texas Tech 6 Jaxon Smith-Njigba WR Ohio State 7 Peter Skoronski OG Northwestern 8 Paris Johnson Jr. OT Ohio State 9 Bijan Robinson RB Texas 10 Myles Murphy EDGE Clemson 11 Jordan Addison WR USC 12 Devon Witherspoon CB Illinois 13 Broderick Jones OT Georgia 14 Christian Gonzalez CB Oregon 15 Anthony Richardson QB Florida 16 Darnell Wright OT Tennessee 17 Joey Porter Jr. CB Penn State 18 Quentin Johnston WR TCU 19 Zay Flowers WR Boston College 20 Michael Mayer TE Notre Dame 21 Lukas Van Ness EDGE Iowa 22 John Michael Schmitz OC Minnesota 23 Calijah Kancey DL Pittsburgh 24 Nolan Smith EDGE Georgia 25 Jalin Hyatt WR Tennessee 26 Trenton Simpson LB Clemson 27 Will Levis QB Kentucky 28 Dalton Kincaid TE Utah 29 Cam Smith CB South Carolina 30 Brian Branch S Alabama 31 Josh Downs WR North Carolina 32 Darnell Washington TE Georgia 33 Deonte Banks CB Maryland 34 Kelee Ringo CB Georgia 35 Will McDonald IV EDGE Iowa State 36 Anton Harrison OT Oklahoma 37 Adetomiwa Adebawore DL Northwestern 38 Bryan Bresee DL Clemson 39 O'Cyrus Torrence OG Florida 40 BJ Ojulari EDGE LSU 41 Cody Mauch OG North Dakota State 42 Jahmyr Gibbs RB Alabama 43 Emmanuel Forbes CB Mississippi State 44 Luke Musgrave TE Oregon State 45 Keeanu Benton DL Wisconsin 46 Drew Sanders LB Arkansas 47 Keion White EDGE Georgia Tech 48 Siaki Ika DL Baylor 49 Felix Anudike-Uzomah EDGE Kansas State 50 Dawand Jones OT Ohio State 51 Matthew Bergeron OT Syracuse 52 Mazi Smith DL Michigan 53 Rashee Rice WR SMU 54 Zach Charbonnet RB UCLA 55 Isaiah Foskey EDGE Notre Dame 56 Derick Hall EDGE Auburn 57 Sydney Brown S Illinois 58 Clark Phillips III CB Utah 59 Zach Harrison EDGE Ohio State 60 Jaelyn Duncan OT Maryland 61 Antonio Johnson S Texas A&M 62 Joe Tippmann OC Wisconsin 63 Hendon Hooker QB Tennessee 64 Tuli Tuipulotu DL USC 65 Luke Wypler OC Ohio State 66 Tyrique Stevenson CB Miami (FL) 67 Steve Avila OG TCU 68 Julius Brents CB Kansas State 69 Darius Rush CB South Carolina 70 Jack Campbell LB Iowa 71 Sam LaPorta TE Iowa 72 Tucker Kraft TE South Dakota State 73 Devon Achane RB Texas A&M 74 Tre'Vius Hodges-Tomlinson CB TCU 75 Jordan Battle S Alabama 76 Cedric Tillman WR Tennessee 77 Garrett Williams CB Syracuse 78 Gervon Dexter DL Florida 79 Noah Sewell LB Oregon 80 Tyler Scott WR Cincinnati 81 Chase Brown RB Illinois 82 Eli Ricks CB Alabama 83 Owen Pappoe LB Auburn 84 Marvin Mims WR Oklahoma 85 Tyjae Spears RB Tulane 86 Kayshon Boutte WR LSU 87 Jayden Reed WR Michigan State 88 DeMarvion Overshown LB Texas 89 Jarrett Patterson OC Notre Dame 90 Henry To'o To'o LB Alabama 91 Roschon Johnson RB Texas 92 Tank Bigsby RB Auburn 93 Zach Evans RB Ole Miss 94 Nick Broeker OG Ole Miss 95 DJ Turner CB Michigan 96 Karl Brooks DL Bowling Green 97 Andrew Vorhees OG USC 98 Blake Freeland OT BYU 99 Zack Kuntz TE Old Dominion 100 Parker Washington WR Penn State 101 Xavier Hutchinson WR Iowa State 102 Andrei Iosivas WR Princeton 103 Deuce Vaughn RB Kansas State 104 Mike Morris DL Michigan 105 Zacch Pickens DL South Carolina 106 Kendre Miller RB TCU 107 Michael Wilson WR Stanford 108 Payne Durham TE Purdue 109 Isaiah McGuire EDGE Missouri 110 Wanya Morris OT Oklahoma 111 Jakorian Bennett CB Maryland 112 Nathaniel Dell WR Houston 113 YaYa Diaby EDGE Louisville 114 Andre Carter II EDGE Army 115 Dylan Horton EDGE TCU 116 Nick Herbig LB Wisconsin 117 A.T. Perry WR Wake Forest 118 Brandon Joseph S Notre Dame 119 Jammie Robinson S Florida State 120 Jonathan Mingo WR Ole Miss 121 Christopher Smith S Georgia 122 Israel Abanikanda RB Pittsburgh 123 Trey Palmer WR Nebraska 124 Ji'Ayir Brown S Penn State 125 Ronnie Hickman S Ohio State 126 Kyu Blu Kelly CB Stanford 127 Chandler Zavala OG NC State 128 J.L. Skinner S Boise State 129 Kenny McIntosh RB Georgia 130 Daiyan Henley LB Washington State 131 Dorian Williams LB Tulane 132 Ali Gaye EDGE LSU 133 Eric Gray RB Oklahoma 134 Tyler Steen OT Alabama 135 Will Mallory TE Miami (FL) 136 Luke Schoonmaker TE Michigan 137 Riley Moss CB Iowa 138 Jartavius Martin CB Illinois 139 Tanner McKee QB Stanford 140 Jaquelin Roy DL LSU 141 Davis Allen TE Clemson 142 Carter Warren OT Pittsburgh 143 Juice Scruggs OC Penn State 144 Jaylon Jones CB Texas A&M 145 SirVocea Dennis LB Pittsburgh 146 Keondre Coburn DL Texas 147 Ricky Stromberg OC Arkansas 148 Ryan Hayes OT Michigan 149 Josh Whyle TE Cincinnati 150 Habakkuk Baldonado EDGE Pittsburgh

Quarterbacks

C.J. Stroud, Ohio State Bryce Young, Alabama Anthony Richardson, Florida Will Levis, Kentucky Hendon Hooker, Tennessee Tanner McKee, Stanford Jake Haener, Fresno State Jaren Hall, BYU Max Duggan, TCU Aidan O’Connell, Purdue

Running backs

Bijan Robinson, Texas Jahmyr Gibbs, Alabama Zach Charbonnet, UCLA Devon Achane, Texas A&M Chase Brown, Illinois Tyjae Spears, Tulane Roschon Johnson, Texas Tank Bigsby, Auburn Zach Evans, Ole Miss Deuce Vaughn, Kansas State

Wide receivers

Jaxon Smith-Njigba, Ohio State Jordan Addison, USC Quentin Johnston, TCU Zay Flowers, Boston College Jalin Hyatt, Tennessee Josh Downs, North Carolina Rashee Rice, SMU Cedric Tillman, Tennessee Tyler Scott, Cincinnati Marvin Mims, Oklahoma

Tight ends

Michael Mayer, Notre Dame Dalton Kincaid, Utah Darnell Washington, Georgia Luke Musgrave, Oregon State Sam LaPorta, Iowa Tucker Kraft, South Dakota State Zack Kuntz, Old Dominion Payne Durham, Purdue Will Mallory, Miami (FL) Luke Schoonmaker, Michigan

Offensive tackles

Paris Johnson Jr., Ohio State Broderick Jones, Georgia Darnell Wright, Tennessee Anton Harrison, Oklahoma Dawand Jones, Ohio State Matthew Bergeron, Syracuse Jaelyn Duncan, Maryland Wanya Morris, Oklahoma Blake Freeland, BYU Tyler Steen, Alabama

Interior offensive linemen

Peter Skoronski, Northwestern John Michael Schmitz, Minnesota O’Cyrus Torrence, Florida Cody Mauch, North Dakota State Joe Tippmann, Wisconsin Luke Wypler, Ohio State Steve Avila, TCU Jarrett Patterson, Notre Dame Nick Broeker, Ole Miss Andrew Vorhees, USC

Defensive tackles

Jalen Carter, Georgia Calijah Kancey, Pittsburgh Adetomiwa Adebawore, Northwestern Bryan Bresee, Clemson Keeanu Benton, Wisconsin Siaki Ika, Baylor Mazi Smith, Michigan Tuli Tuipulotu, USC Gervon Dexter, Florida Karl Brooks, Bowling Green

Edge rushers

Will Anderson Jr., Alabama Tyree Wilson, Texas Tech Myles Murphy, Clemson Lukas Van Ness, Iowa Nolan Smith, Georgia Will McDonald IV, Iowa State BJ Ojulari, LSU Keion White, Georgia Tech Felix Anudike-Uzomah, Kansas State Isaiah Foskey, Notre Dame

Linebackers

Trenton Simpson, Clemson Drew Sanders, Arkansas Jack Campbell, Iowa Noah Sewell, Oregon Owen Pappoe, Auburn DeMarvion Overshown, Texas Henry To’o To’o, Alabama Nick Herbig, Wisconsin Daiyan Henley, Washington State Dorian Williams, Tulane

Cornerbacks

Devon Witherspoon, Illinois Christian Gonzalez, Oregon Joey Porter Jr., Penn State Deonte Banks, Maryland Cam Smith, South Carolina Kelee Ringo, Georgia Emmanuel Forbes, Mississippi State Clark Phillips III, Utah Tyrique Stevenson, Miami (FL) Julius Brents, Kansas State

Safeties

Brian Branch, Alabama Sydney Brown, Illinois Antonio Johnson, Texas A&M Jordan Battle, Alabama Jammie Robinson, Florida State Brandon Joseph, Notre Dame Christopher Smith, Georgia Ji’Ayir Brown, Penn State Ronnie Hickman, Ohio State J.L. Skinner, Boise State

Specialists

Jake Moody, Michigan (kicker) Bryce Baringer, Michigan State (punter) Robert Soderholm, VMI (long snapper) Chad Ryland, Maryland (kicker) Andre Szymt, Syracuse (kicker) Alex Ward, UCF (long snapper) Adam Korsak, Rutgers (punter) Chris Stoll, Penn State (long snapper) Matt Hembrough, Oklahoma State (long snapper) Michael Turk, Oklahoma (punter)

My 2023 NFL Draft guide is out now on my Patreon! Make sure to subscribe if you haven’t already. For just $1 a month, you’ll get access to my entire big board, a 7-round mock draft for each team, in-depth scouting reports, player comparisons and more!