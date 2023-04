2023 NFL mock draft: Predicting Rounds 2 and 3

Day 1 of the 2023 NFL Draft is over.

Day 2 of the 2023 NFL Draft will begin on Friday night. Some players were picked, but many others weren’t. Would you like to try and predict what Rounds 2 and 3 will look like? Of course you would.

I am nothing without mock drafts, so this is my final attempt at satisfaction before I start all over again and make a 2024 mock draft on Monday. Using what happened on Thursday as a baseline, here’s a mock of what could happen on Day 2 of the 2023 draft.

Round 2

32. Pittsburgh Steelers: Joey Porter Jr., CB, Penn State

33. Arizona Cardinals: Cam Smith, CB, South Carolina

34. Detroit Lions: Michael Mayer, TE, Notre Dame

35. Indianapolis Colts: Drew Sanders, LB, Arkansas

36. Los Angeles Rams: Will Levis, QB, Kentucky

37. Seattle Seahawks: O’Cyrus Torrence, OG, Florida

38. Las Vegas Raiders: Dawand Jones, OT, Ohio State

39. Carolina Panthers: Jalin Hyatt, WR, Tennessee

40. New Orleans Saints: Sam LaPorta, TE, Iowa

41. Tennessee Titans: Hendon Hooker, QB, Tennessee

42. Green Bay Packers: Darnell Washington, TE, Georgia

43. New York Jets: Brian Branch, S, Alabama

44. Atlanta Falcons: Keion White, EDGE, Georgia Tech

45. Green Bay Packers: Sydney Brown, S, Illinois

46. New England Patriots: Daiyan Henley, LB, Washington State

47. Washington Commanders: Tucker Kraft, TE, South Dakota State

48. Detroit Lions: Tuli Tuipulotu, DL, USC

49. Pittsburgh Steelers: Keeanu Benton, DL, Wisconsin

50. Tampa Bay Buccaneers: D.J. Turner, CB, Michigan

51. Miami Dolphins: Luke Musgrave, TE, Oregon State

52. Seattle Seahawks: Isaiah Foskey, EDGE, Notre Dame

53. Chicago Bears: Adetomiwa Adebawore, DL, Northwestern

54. Los Angeles Chargers: Antonio Johnson, S, Texas A&M

55. Detroit Lions: Julius Brents, CB, Kansas State

56. Jacksonville Jaguars: Kelee Ringo, CB, Georgia

57. New York Giants: Joe Tippmann, C, Wisconsin

58. Dallas Cowboys: Zach Charbonnet, RB, UCLA

59. Buffalo Bills: Trenton Simpson, LB, Clemson

60. Cincinnati Bengals: Matthew Bergeron, OT, Syracuse

61. Chicago Bears: John Michael Schmitz, C, Minnesota

62. Philadelphia Eagles: Tyrique Stevenson, CB, Miami (FL)

63. Kansas City Chiefs: Josh Downs, WR, North Carolina

Round 3

64. Chicago Bears: Derick Hall, EDGE, Auburn

65. Houston Texans: Rashee Rice, WR, SMU

66. Arizona Cardinals: B.J. Ojulari, EDGE, LSU

67. Denver Broncos: Clark Phillips III, CB, Utah

68. Denver Broncos: Zach Harrison, EDGE, Ohio State

69. Los Angeles Rams: Garrett Williams, CB, Syracuse

70. Las Vegas Raiders: Steve Avila, OG, TCU

71. New Orleans Saints: Cedric Tillman, WR, Tennessee

72. Tennessee Titans: Tyler Scott, WR, Cincinnati

73. Houston Texans: Gervon Dexter, DL, Florida

74. Cleveland Browns: Nick Herbig, LB, Wisconsin

75. Atlanta Falcons: Luke Wypler, C, Ohio State

76. New England Patriots: Jaelyn Duncan, OT, Maryland

77. Los Angeles Rams: Byron Young, EDGE, Tennessee

78. Green Bay Packers: Jonathan Mingo, WR, Ole Miss

79. Indianapolis Colts: Darius Rush, CB, South Carolina

80. Pittsburgh Steelers: Cody Mauch, OG, North Dakota State

81. Arizona Cardinals: Siaki Ika, DL, Baylor

82. Tampa Bay Buccaneers: Blake Freeland, OT, BYU

83. Seattle Seahawks: Karl Brooks, DL, Bowling Green

84. Miami Dolphins: Devon Achane, RB, Texas A&M

85. Los Angeles Chargers: Cory Trice Jr., CB, Purdue

86. Baltimore Ravens: Zacch Pickens, DL, South Carolina

87. Minnesota Vikings: Jartavius Martin, S, Illinois

88. Jacksonville Jaguars: Luke Schoonmaker, TE, Michigan

89. New York Giants: Marvin Mims, WR, Oklahoma

90. Dallas Cowboys: J.L. Skinner, S, Boise State

91. Buffalo Bills: Roschon Johnson, RB, Texas

92. Cincinnati Bengals: Tank Bigsby, RB, Auburn

93. Carolina Panthers: YaYa Diaby, EDGE, Louisville

94. Philadelphia Eagles: Tyjae Spears, RB, Tulane

95. Kansas City Chiefs: Kyu Blu Kelly, CB, Stanford

96. Arizona Cardinals: Jayden Reed, WR, Michigan State

97. Washington Commanders: DeMarvion Overshown, LB, Texas

98. Cleveland Browns: Tank Dell, WR, Houston

99. San Francisco 49ers: Ji’Ayir Brown, S, Penn State

100. Las Vegas Raiders: Tre’Vius Hodges-Tomlinson, CB, TCU

101. San Francisco 49ers: Chandler Zavala, OG, NC State

102. San Francisco 49ers: Terell Smith, CB, Minnesota

BONUS PICK

103. Chicago Bears: Eli Ricks, CB, Alabama